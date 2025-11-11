Números que impactan: en Azul se actualizó el cartel de las víctimas en la ruta 3

El pasado sábado por la tarde se realizó el recambio y actualización del cartel ubicado en la zona del Cristo, en la rotonda de acceso a Azul por la Ruta Nacional N°3. El nuevo cartel refleja las cifras actualizadas de accidentes, heridos y fallecidos registrados en el tramo que une San Miguel del Monte con Azul, uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue impulsada por Estrellas Amarillas, Fundación CEDA y Vecinos Autoconvocados por la Autovía en Ruta 3, con el objetivo de generar conciencia sobre la siniestralidad vial y la necesidad de avanzar con las obras de infraestructura que garanticen una mayor seguridad en la circulación.

Fuente: Mirada Central

