11 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Runners florenses en la Media Maratón New Balance de Mar del Plata

1 minuto de lectura
18 minutos atrás Fm Alpha

Con cupos completos de inscripción -incluyendo varios atletas florenses- se corrió el pasado domingo una nueva edición de los 21K New Balance 2025 en La Feliz que también incluyó distancias de 5K y 10K. Como siempre, prevaleció el entusiasmo de los runners que completaron un exigente circuito preparado para cada categoría. La competencia se largó a las 7 de la mañana desde la plazoleta ubicada en el Boulevard Peralta Ramos, a la altura de la Plaza Almirante Brown. De la prueba máxima participaron entre otros Javier Dierickx, Rosy Vincent y Evangelina Barragán mientras que en 10K (disminuidos visuales) el querido Roberto Carlos Dahn fue tercero. ¡Felicitaciones a todos!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

2 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – martes 11 de noviembre

32 minutos atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Cooperativa Eléctrica: nuevo contexto y nuevo Consejo de Administración en la 89na. Asamblea General Ordinaria

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Runners florenses en la Media Maratón New Balance de Mar del Plata

18 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – martes 11 de noviembre

32 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Números que impactan: en Azul se actualizó el cartel de las víctimas en la ruta 3

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.