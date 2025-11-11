Runners florenses en la Media Maratón New Balance de Mar del Plata

Con cupos completos de inscripción -incluyendo varios atletas florenses- se corrió el pasado domingo una nueva edición de los 21K New Balance 2025 en La Feliz que también incluyó distancias de 5K y 10K. Como siempre, prevaleció el entusiasmo de los runners que completaron un exigente circuito preparado para cada categoría. La competencia se largó a las 7 de la mañana desde la plazoleta ubicada en el Boulevard Peralta Ramos, a la altura de la Plaza Almirante Brown. De la prueba máxima participaron entre otros Javier Dierickx, Rosy Vincent y Evangelina Barragán mientras que en 10K (disminuidos visuales) el querido Roberto Carlos Dahn fue tercero. ¡Felicitaciones a todos!.

