11 de noviembre de 2025

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

2 minutos atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un orden del día de 21 puntos (entre ellos varios procedentes del Parlamento Estudiantil) se llevará a cabo este jueves desde las 17hs. y de manera formal la primera sesión ordinaria del mes de noviembre. Entre lo más destacado el Bloque Adelante Juntos presentará un Proyecto de Ordenanza sobre regulación lugar para feria fija de emprendedores florenses. Por su parte el Bloque LLA elevará un Proyecto de Comunicación sobre informe Parque Automotor Municipal. Además, el Bloque TxLF se referirá a un Proyecto de Resolución sobre obras cordón cuneta 25 de mayo desde Vidal a 17 de octubre. Como dato saliente, a través de sendos Proyectos, se declarará de interés legislativo «Petroca 81» (auto eléctrico que participó recientemente del Desafío ECO YPF) perteneciente a la Escuela de Educación Técnica Nro. 1

00.Sesion 13 de noviembre

