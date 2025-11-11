11 de noviembre de 2025

Lisandro Paggi: «Con estas últimas lluvias se hacía muy difícil»

26 minutos atrás Fm Alpha

Luego de conocerse la suspensión de la Fiesta del Lechón de Campo que iba a tener lugar el próximo domingo en Pardo, la 91.5 habló este martes con el delegado municipal quien dio a conocer los motivos por los cuales no se llevará a cabo el evento que, como siempre, despierta gran interés en la ciudad y el campo. «La verdad que la zona rural está pasando un momento muy difícil con estas lluvias tan seguidas. Tenemos muchos problemas con los caminos y aunque se está trabajando con la maquinaria vial el clima no ayuda en absoluto», expresó. Sobre la venta de entradas, Paggi manifestó que «se pudo devolver la totalidad del importe a quienes la habían adquirido». Finalmente, consultado sobre si el evento será reprogramado, el delegado dijo que «por este año no se hará seguramente».

