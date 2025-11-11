Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 5ta. fecha del Clausura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 5ta. fecha del Clausura1 minuto de lectura
Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la quinta fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: El Hollín 1 (Fucilla)-Gorchs 2 (Villalba y Valdez), El Bosque 0-Construcciones Landa 3 (Amendolare-Arévalo-Risso), Bandera Blanca 3 (2 Gioiosa y Ocampo)-Los Amigos 2 (D’Agostino y Díaz), Juventud Unida 1 (Urdániz)-CUF 3 (M. Merceré, Montoya y Sachetti), Avellaneda 4 (3 Folini y Sánchez)-Rosas 2 (Acosta y Muller) y Porteño 0-Atlético 1 (Llamas). Libre estuvo La Terraza. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 16 de noviembre.