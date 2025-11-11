Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 5ta. fecha del Clausura

Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la quinta fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: El Hollín 1 (Fucilla)-Gorchs 2 (Villalba y Valdez), El Bosque 0-Construcciones Landa 3 (Amendolare-Arévalo-Risso), Bandera Blanca 3 (2 Gioiosa y Ocampo)-Los Amigos 2 (D’Agostino y Díaz), Juventud Unida 1 (Urdániz)-CUF 3 (M. Merceré, Montoya y Sachetti), Avellaneda 4 (3 Folini y Sánchez)-Rosas 2 (Acosta y Muller) y Porteño 0-Atlético 1 (Llamas). Libre estuvo La Terraza. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 16 de noviembre.

