Se lanzó al mercado un nuevo tractor a gas: ¿Cómo es la autonomía?

7 horas atrás Fm Alpha

Agritechnica, la feria de la maquinaria agrícola, abrió sus puertas este domingo con más de 1800 expositores de 50 países y se esperan 234 lanzamientos y 480.000 visitantes que recorrerán los 23 pabellones completos del enorme predio de Hannover, en Alemania. De esta forma, bajo el marco de Agritechnica 2025, feria organizada por DLG (Sociedad Rural Alemana), se comenzaron a develar las novedades de la maquinaria. Una es el tractor T7 de New Holland impulsado por GNV, que a partir de ahora se lanzó comercialmente como una opción más del mercado. De esta manera, la marca avanza un paso más en el sentido de apoyar la transición para una economía de bajo carbono por medio de la transición energética», destaca la empresa. El tractor será comercializado en Europa en 2026, con perspectivas de expansión para otros mercados estratégicos posteriormente.

Fuente: Agrofy News

