12 de noviembre de 2025

El Templo Parroquial se suma a «La Noche de los Museos»

6 horas atrás Fm Alpha

Secretaría Parroquial invita a la comunidad a visitar las instalaciones de nuestro Templo el próximo sábado 15 de noviembre de 21 a 00hs. Luego de la Apertura y Bendición, se proyectará «Un viaje visual al interior y exterior de la Parroquia». También habrá un circuito guiado denominado «Historia y Fe». A las 22hs. se proyectará «Imágenes Litúrgicas» con un nuevo circuito guiado «Arte que inspira y conecta». A las 23hs. Proyección «Armonías Celestiales» finalizando la recorrida. Los esperamos.

