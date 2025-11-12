12 de noviembre de 2025

Los vecinos de La Plata podrán saludar a Johnny Depp en su visita a la ciudad

6 horas atrás

Los vecinos de la ciudad de La Plata podrán acercarse este miércoles 12 de noviembre para saludar a Johnny Depp, quien visitará la ciudad y compartirá un momento especial con sus seguidores desde el balcón del Salón Dorado del Palacio Municipal.

El aclamado artista estadounidense llegará a la capital bonaerense para participar de una jornada cultural que incluirá un encuentro con el intendente Julio Alak, donde será declarado “visitante ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”. Luego, saludará al público que se reuna frente al edificio municipal.

Tras ello, Depp ofrecerá una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica.

Finalmente, la jornada culminará con una pre avant-premiere exclusiva de Modigliani, tres días en Montparnasse, dirigida por Depp, con las actuaciones de Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino y un elenco internacional.

Fuente: Diariohoy.net

