«MAPA Espacio de Arte» dirá presente en la 3ra. edición de Feria Plateada

Por tercer año consecutivo MAPA quedó seleccionado junto a otros Espacios y Galerías de Arte para participar de la 3ra. Edición de Feria Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, inclusiva y descentralizada. Este destacado evento se llevará a cabo en la Sala Pettoruti del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata, ubicado en Calle 51 #702 e/ 9 y 10 de la Capital bonaerense. La Feria, con curaduría y dirección artística de Virginia Martin y Facundo Belén, se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, «Mapa» Espacio de Arte presentará «TIERRA de provincia. PROVINCIA de tierra», una propuesta que reúne las obras de los artistas Pablo Solo Díaz, Manuel Díaz Vigo, Marina Curci (Lanús) y Sandra Sarraua (La Plata). «Feria Plateada», organizada por @buenosairesculturaes producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Funciona como un espacio que celebra la diversidad y el talento artístico bonaerense, en colaboración con diversas instituciones de arte municipales, provinciales y nacionales fomentando un encuentro que busca descentralizar y democratizar el acceso al arte. Los invitamos a descubrir la visión artística de Mapa Espacio de Arte y a sumergirse en esta experiencia única en el corazón cultural de la provincia de Buenos Aires. Para más información: **Redes sociales: @mapa_espacio_de_arte

