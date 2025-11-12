12 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Clausura: así se jugará la undécima fecha

1 minuto de lectura
53 minutos atrás Fm Alpha

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos del actual certamen en todas sus categorías (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva, Fútbol Femenino y Primera División). En lo que respecta a la mayor de las divisionales, el próximo domingo en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán desde las 15hs. El Hollín-Atlético mientras que a las 17hs. lo harán Juventud Deportiva-El Taladro. En tanto que a las 20hs. en el estadio de Juventud Unida, se enfrentarán el local y Ferro. Libre estará Barrio Traut.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

«Mujeres Rurales» dijo presente en importante foro internacional

4 minutos atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – miércoles 12 de noviembre

35 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

«MAPA Espacio de Arte» dirá presente en la 3ra. edición de Feria Plateada

1 hora atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

«Mujeres Rurales» dijo presente en importante foro internacional

4 minutos atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – miércoles 12 de noviembre

35 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: así se jugará la undécima fecha

53 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«MAPA Espacio de Arte» dirá presente en la 3ra. edición de Feria Plateada

1 hora atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.