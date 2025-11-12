Torneo Clausura: así se jugará la undécima fecha

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos del actual certamen en todas sus categorías (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva, Fútbol Femenino y Primera División). En lo que respecta a la mayor de las divisionales, el próximo domingo en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán desde las 15hs. El Hollín-Atlético mientras que a las 17hs. lo harán Juventud Deportiva-El Taladro. En tanto que a las 20hs. en el estadio de Juventud Unida, se enfrentarán el local y Ferro. Libre estará Barrio Traut.

