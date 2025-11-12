BM – miércoles 12 de noviembre

ACTO DE CIERRE DE AÑO DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria, invita al Acto de Cierre de Año de los Centros. En esta oportunidad el encuentro será en el Teatro Español donde los Centros Este, Sur, Oeste, Norte, Ositos Cariñosos, Los Manzanares y Pardo compartirán la jornada donde habrá música, bailes, y el recuerdo de todo lo compartido durante este 2025 en cada una de las instituciones. Niños, jóvenes, docentes y las familias se están preparando para vivir un encuentro único, lleno de alegría y colores que será este viernes 14 de noviembre a partir de las 19 horas.

MUESTRA ANUAL DE LOS TALLERES DEL HOGAR AGRÍCOLA Este fin de semana se realizará en el Palacio Municipal la Muestra Anual de los Talleres del Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. El acto de apertura será el sábado 15 a partir de las 18 horas. Luego la exposición podrá recorrerse durante el mismo sábado y también el domingo 16. En la muestra se podrán observar los trabajos realizados durante el año por los alumnos en compañía de talleristas y profesores. En cada producto, objeto y acción se exhibirán las distintas técnicas, materiales, modalidades y todos los conocimientos adquiridos en cada uno de los talleres.

UNA NOCHE EN LOS MUSEOS — EDICIÓN 2025 – Las Flores se une en un gran entramado cultural y comunitario La Dirección Municipal de Museos y Archivo invita a toda la comunidad a ser parte de la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”, una propuesta que crece año a año y que convoca a una amplia red de instituciones, organizaciones, espacios y particulares comprometidos con la cultura, el trabajo, la educación, la memoria y la identidad florense. En los espacios participantes, la noche se transforma en una trama viva de vínculos y colaboraciones. Cada lugar del circuito se vuelve un punto de encuentro donde confluyen arte, historia, naturaleza, producción, educación, fe y memoria, reflejando la diversidad que caracteriza la vida cultural de Las Flores. En simultáneo, decenas de personas —artistas, expositores, docentes, alumnos, familias y trabajadores culturales— comparten sus proyectos, saberes y experiencias, dando forma a una jornada que expresa la fuerza del trabajo conjunto y el valor de la historia florense como patrimonio vivo. “Una Noche en los Museos” invita a recorrer la ciudad con otros ojos, a redescubrir sus lugares como espacios de conocimiento, encuentro y creación, y a celebrar la cultura como una construcción colectiva que nos representa y construye comunidad. La propuesta se desarrollará en distintos puntos de Las Flores, Rosas y Pardo, con entrada libre y gratuita. Cada espacio ofrecerá su propio programa de actividades, disponible en los canales oficiales, flyers de difusión y a través de los siguientes enlaces:

https://www.instagram.com/p/DQ9guGfjZbm/?igsh=c3Z4YjBtc2lpanR6

https://www.instagram.com/p/DQ9i4x0Dd-8/?igsh=NjZxZmo2aWJreHJ0

La convocatoria fue impulsada por la Dirección Municipal de Museos y Archivo, junto al Museo de Saladillo, en el marco del trabajo colaborativo de la Red de Museos y Archivos de la Cuenca del Salado, que promueve la cooperación y el intercambio entre instituciones patrimoniales de la región. “Una Noche en los Museos — Edición 2025” es, ante todo, un homenaje a la comunidad, a su creatividad, a sus memorias y a las manos que sostienen día a día el entramado que da identidad a nuestra ciudad.

PABLO PICOTTO LLEGA CON SU ESPECTÁCULO DE STAND UP AL TEATRO ESPAÑOL Este domingo 16 de noviembre a las 21 horas en la reacondicionada sala del Teatro Español, la comunidad florense tendrá la posibilidad de disfrutar del unipersonal “Tiempos Modernos” de Pablo Picotto. Con este espectáculo de Stand Up, el artista arribará a nuestra ciudad por primera vez y su presentación ha generado una singular expectativa en el público. La vida en las anteriores infancias sin internet y un análisis también del presente, son los temas que estarán incluidos en la trama del unipersonal que seguro cautivará a los espectadores por la calidad y el nivel artístico de la propuesta. La preventa de entradas para poder ver en acción a Pablo Picotto continúa a buen ritmo en la boletería del Teatro Español, en Avenida Carmen 614, en el horario comprendido entre las 8 y las 13 horas.

CINE DEBATE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia invita a toda la comunidad a participar del Cine Debate con la proyección de Belén, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad se llevará a cabo el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas en la Secretaría de Educación – Aula 3. Belén, película dirigida por Dolores Fonzi e inspirada en hechos reales, narra la historia de Julieta, una joven tucumana arrestada tras sufrir un aborto espontáneo, acusada de haberse practicado un aborto ilegal. Su caso es asumido por la abogada Soledad Deza, quien emprende una intensa lucha por demostrar su inocencia frente a un sistema judicial atravesado por prejuicios de género. El caso cobró gran relevancia social y movilizó la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Belén refuerza el papel del cine como herramienta de transformación social, haciendo visible la desigualdad y fortaleciendo las luchas por la igualdad y la autonomía de las mujeres. Actividad libre y gratuita. Apta para mayores de 13 años. Organiza: Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3670 (Promulgada por Decreto N° 1898 del 30 de octubre de 2025) por la cual se faculta al Departamento Ejecutivo a determinar del inmueble de dominio municipal identificado catastralmente como Circ. 1 Sección R, Chacra 190, Parcela 1 a, Partida 1545, Dom. Inscripto en la Mat. 3332 de Las Flores (058), conocido como Predio La Blanca, un porcentaje de lotes destinados a Bomberos Voluntarios de Las Flores.

– Ordenanza N° 3671 (Promulgada por Decreto N° 1894 del 30 de octubre de 2025) por la cual se faculta al Departamento Ejecutivo a suscribir un boleto de compraventa de parcela industrial con la firma GREEN STYLE S.R.L., respecto de una (1) parcela del Sector Industrial Planificado – S.I.P. con una superficie total de dos mil ochocientos ochenta y siete con treinta metros cuadrados (2.887,30 mts. Cds.), ubicada dentro del inmueble designado como Circ. I, Sección D, Chacra 103, Manzana 103e, e identificada como Parcela 6, Partida 473, en el Plano 058-0005-2007 de Mensura, Unificación, División y Cesión de calle, con destino al establecimiento del “centro logístico dedicado a la comercialización y distribución dentro de todo territorio nacional de artículos de bazar y hogar”, descripto en el expte. 4063-1166/2025 y a establecer el valor actualizado del metro cuadrado de la parcela en la suma de catorce dólares estadounidenses (U$S 14.-).

– Ordenanza N° 3672 (Promulgada por Decreto N° 1897 del 30 de octubre de 2025) por la cual se crea en el ámbito de la Municipalidad de Las Flores la “Escuela Municipal de Jóvenes Conductores”, destinada a ciudadanos y ciudadanas de entre 17 y 30 años, que será desarrollada y coordinada por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Municipal, respetando todas las disposiciones del Art. 22° de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

– Ordenanza N° 3673 (Promulgada por Decreto N° 1893 del 30 de octubre de 2025) por la cual se crea el Consejo del Arbolado Público de Las Flores, como comisión de carácter consultivo, técnico y participativo, dependiente del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores.

– Ordenanza N° 3674 (Promulgada por Decreto N° 1892 del 30 de octubre de 2025) por la cual se Declara el día 26 de agosto de cada año como el “Día del Charcutero” en el Partido de Las Flores, en conmemoración de II Encuentro de Charcuteros Artesanales de la Pcia. De Buenos Aires y de la conformación legal de “CHARCA – Charcutería y Artes Cárnicas, Asociación Civil”, acontecimiento que tuvo lugar en nuestra ciudad.

