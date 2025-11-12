12 de noviembre de 2025

«Mujeres Rurales» dijo presente en importante foro internacional

Una delegación del Centro Cultural y Diseño «Mujeres Rurales», liderada por su titular Andrea Izzo Capella, participó días pasados en Santa Fe del 2do. Foro de Género y Ruralidad que organiza la Asociación Civil Mujeres Rurales Argentina. Dentro de ese marco se realizó la 4ta. entrega de los Premios «Lía Encalada», distinción que en 2024 recayó en la figura de la vecina del paraje Rosas, María Saldaña. Integró la comitiva florense la flamante embajadora del Centro y representante de FM Alpha, Clara Blanstein como así también la concejal Cecilia Bugatti (Bloque Todos por Las Flores).

