Prof. Javier Labolita, sobre «Petroca 81»: «En 2026 nos gustaría volver a participar»

Luego de la gran performance de la delegación de la ETI Nro. 1 en el Desafío ECO que tuvo lugar el pasado fin de semana en Concepción del Uruguay, la 91.5 habló con uno de los docentes de los alumnos de 7mo. Electromecánica, quienes diseñaron el auto eléctrico que formó parte de la competencia automovilística. «La verdad que el auto nos dio una satisfacción enorme que tal vez no estaba en nuestros parámetros. El objetivo principal era simplemente llegar y completar las carreras pero superamos las expectativas al salir primeros en una de ellas y lograr el tercer mejor tiempo en 45 vueltas», explicó. Sobre si se podría repetir semejante experiencia, Labolita manifestó que «nos gustaría volver a participar pero no es nada fácil. Demanda mucho esfuerzo y sacrificio durante varios meses».

