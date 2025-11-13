13 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Finalizó el brote de sarampión en Provincia tras 20 semanas sin nuevos contagios

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

El brote de sarampión en la provincia de Buenos Aires ha sido oficialmente declarado cerrado, tras 20 semanas sin reportes de nuevos casos. En total, 21 personas fueron afectadas durante este año, la mayoría en el sur del Conurbano, según anunció el ministerio de Salud provincial. El control de esta enfermedad fue posible gracias a una serie de medidas oportunas que incluyó vigilancia epidemiológica, búsqueda de contactos estrechos, campaña de vacunación y comunicación, capacitación de los equipos de salud y articulación entre el ministerio de Salud bonaerense y el sistema educativo. Cuando se identificaron los primeros casos de esta enfermedad, la PBA puso en marcha una batería de acciones previstas para contener brotes. Ocurre que el virus del sarampión queda en el aire del ambiente hasta dos horas después de que la persona enferma se haya ido. Esto, además de su facilidad para transmitirse entre las personas la convierte en una de las enfermedades más contagiosas. De hecho, gran parte de los casos de este año en el país contrajeron la infección en salas de espera. En efecto, durante el 2025 y hasta el 5 de este mes, se notificaron en la provincia de Buenos Aires 1.985 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, de los cuales se confirmaron para sarampión 21 casos, se descartaron 1.919 y 45 permanecen en estudio.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Los vecinos de La Plata podrán saludar a Johnny Depp en su visita a la ciudad

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se lanzó al mercado un nuevo tractor a gas: ¿Cómo es la autonomía?

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

14 de noviembre día mundial de la DIABETES

3 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Se viene la 10ma. Gala de Canto en el Teatro Español

24 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores recuperó camión robado en Escobar

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se presentó la 44ta. edición del Festival Peñas y Fortines

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Feria de Cáritas este viernes y sábado

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.