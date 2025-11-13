13 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Lalcec Las Flores invita a la «Caminata Rosa»

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Lalcec Las Flores junto a la Secretaría de Deportes y Cultura invita a la comunidad en general a participar de la “Caminata” Rosa que, bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Parque Plaza Montero. El punto de partida será la botera de Canotaje Las Flores, a partir de las 15 horas. Todo aquel interesado en ser parte de esta importante propuesta puede asistir con una prenda, pañuelo o globo color rosa. De esta manera acompañará a la gran iniciativa de la Asociación Civil Flores Rosas.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Se viene la 10ma. Gala de Canto en el Teatro Español

7 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores recuperó camión robado en Escobar

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se presentó la 44ta. edición del Festival Peñas y Fortines

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Se viene la 10ma. Gala de Canto en el Teatro Español

7 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores recuperó camión robado en Escobar

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se presentó la 44ta. edición del Festival Peñas y Fortines

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Feria de Cáritas este viernes y sábado

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.