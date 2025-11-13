Lalcec Las Flores invita a la «Caminata Rosa»

Lalcec Las Flores junto a la Secretaría de Deportes y Cultura invita a la comunidad en general a participar de la “Caminata” Rosa que, bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Parque Plaza Montero. El punto de partida será la botera de Canotaje Las Flores, a partir de las 15 horas. Todo aquel interesado en ser parte de esta importante propuesta puede asistir con una prenda, pañuelo o globo color rosa. De esta manera acompañará a la gran iniciativa de la Asociación Civil Flores Rosas.

