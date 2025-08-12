BM – martes 12 de agosto

LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL ADAPTADO SE PRESENTÓ EN GRAL. ALVEAR La localidad de General Alvear fue escenario el sábado 9 de agosto de un interesante encuentro recreativo, donde participó la Escuela Municipal de Fútbol Adaptado. Se desarrollaron con total normalidad y sana competencia, varios encuentros entre equipos de Saladillo, Olavarría, Tapalqué, Las Flores y los dueños de casa. Además, se compartió el desayuno y almuerzo en un clima de total camaradería e integración, que era el objetivo del evento. El plantel florense estuvo conformado por: Emiliano Castro, Axel Sánchez, Alejandro González, Lucas Espíndola, Jesús Castro, Esteban Castro y Ezequiel Larramendi. D.T.: Roque Cheminet.