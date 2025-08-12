Trasladaron a Sierra Chica al productor agropecuario acusado de abuso sexual

En la mañana de este martes fue trasladado al Penal Nro. 2 de Sierra Chica el productor florense imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Como se informó previamente, el individuo había sido detenido el pasado sábado por personal de la Sub-DDI Las Flores. La víctima había radicado la denuncia correspondiente en el mes de Enero del año 2024, acusándolo se situaciones de abuso sexual ocurridos entre los años 2004 y 2023.

About The Author