Se sorteó el «Sale o Sale» del club Ferro

El pasado sábado 26 de julio se sorteó el premio de $2.000.000 “Sale o Sale” correspondiente al mes de julio del 2025 resultando ganadora la Sra. Eliana Patronelli con el N° 1793. La Comisión Directiva del Club Ferrocarril Roca agradece a todos los vecinos que colaboraron con la compra del Bono Contribución 2024/2025 para permitirnos seguir trabajando con niños y jóvenes y fomentar el deporte, además de poder continuar con obras y mantenimiento en general del club.

