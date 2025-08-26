BM – martes 26 de agosto

EL SECRETARIO DE SALUD PARTICIPÓ DE UN IMPORTANTE ENCUENTRO CON EL MINISTRO KREPLAK EN EL HOSPITAL EL DIQUE El secretario de Salud, Eduardo Zapata Del Giovannino, asistió a un encuentro con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; decanos de Universidades donde se dictan carreras del campo de la salud; y directores de Regiones Sanitarias. La finalidad de la reunión, que tuvo lugar en el Hospital El Dique de la ciudad de Ensenada, fue trabajar en línea con el Plan Quinquenal de Salud.

En este marco, y con el objetivo de institucionalizar las reformas del sistema sanitario, se dialogó sobre estrategias de trabajo y surgieron distintas propuestas de acción:

– Fortalecer la articulación docente, científica y territorial en la investigación.

– Acreditar carreras de especialización universitarias.

– Trabajar en estrategias en formación de enfermería, con expansión del Programa Puentes y articulación con la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara.

– Formalizar un espacio interinstitucional permanente.

JOSÉ RIBAS APORTÓ SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A LOS PLANTELES DE LAS FLORES VÓLEY El profesor José Ribas, perteneciente a la Municipalidad de Las Flores por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, viene desarrollando en nuestra ciudad un proyecto sobre asesoramiento y concientización del enfoque deportivo que, en esta oportunidad, estuvo dirigido a los equipos de Las Flores Vóley. El sábado 23 de agosto, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, el oriundo de San Vicente con lazos familiares en Las Flores, brindó una charla a las jugadoras de los planteles femeninos a cargo de los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli, Gastón Isasmendiz y Emiliano Paz, quienes en la oportunidad recibieron a General Belgrano, en el marco de una nueva fecha de la Liga Belgranense de Vóley. Recordamos que Ribas disertó en varias ocasiones sobre trabajos neurocognitivos, concientización; competir y la responsabilidad de hacerlo valorar; el camino recorrido y la importancia de tener objetivos claros; además de hacer evaluaciones y ejercicios cognitivos motores, con asesoramiento sobre la fortaleza mental en el alto rendimiento, entre otros temas. Actualmente se encuentra trabajando en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, desarrollando el Departamento de Neurociencia aplicado al fútbol.

RÉCORD DE PROYECTOS PRESENTADOS EN EL CIERRE PEDAGÓGICO DEL CONCURSO STOP ITS Ayer se realizó en el Teatro Español la Jornada de Presentación de Experiencias Pedagógicas, correspondiente al cierre de la 4ª edición del Concurso «Stop ITS». Con gran convocatoria de adolescentes de 4to. año de las distintas Escuelas Secundarias del Partido, se pudo ver el resumen y desempeño de cada división participante durante los meses en que se desarrolló el certamen. STOP ITS es una política sanitaria lanzada desde la Secretaría de Salud Pública de la mano del Dr. Pablo Arrúa, y que se lleva adelante en articulación con Secretaría de Educación, el Área de Juventudes, el CEF N° 6, Jefatura Distrital, Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria, Jefatura Regional de DIEGEP, las Escuelas de Educación Media Secundaria y la adhesión del Hospital local. Los equipos participantes de las escuelas Técnica, Normal, Media 1, Media 3, Media 4, Dante Alighieri, Agraria, EPS (C.F.P. 401) y CEPT N° 37 de Rosas, contaron cómo investigaron, aprendieron, y las estrategias de comunicación y prevención que utilizaron en las acciones territoriales y de redes sociales que desplegaron en esta cuarta edición.

Todos los testimonios expresados por los adolescentes reflejaron la satisfacción por lo realizado, y mencionaron otros factores que aporta la propuesta como, por ejemplo, la conexión grupal, el poder escucharse y debatir respetando las opiniones de los demás, acordar y trabajar juntos para lograr los objetivos. Cada año, el concurso ha posibilitado cambiar la manera de hablar de sexualidad en los jóvenes y su entorno, acercando muchas herramientas e información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva. En el cierre se entregaron diplomas y presentes a los docentes y alumnos participantes. Además, las autoridades destacaron el trabajo genuino realizado por los chicos, que se han apropiado de este espacio de expresión y concientización, y el impacto sanitario que genera, que es enorme para ellos y para toda la comunidad.

