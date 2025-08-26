El Club Social convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria anual.

El Club Social de Las Flores, convoca a sus asociados a la “Asamblea anual ordinaria” (art. 29 y 30 del estatuto social).

La misma, se llevará a cabo el día 28 de septiembre del corriente a las 20 hs. en su sede de calle San Martín 639 de Las Flores para tratar el siguiente orden del día:

Lectura de la memoria del ejercicio 2024.

Consideración y aprobación del balance del ejercicio 2024.

Renovación de la comisión directiva.

Elección de dos socios presentes para suscribir el acta de la asamblea.

Fimado: Ariel Araguas Presidente – Ernesto Varela Secretario.

