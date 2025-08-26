26 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Club Social convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria anual.

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

El Club Social de Las Flores, convoca a sus asociados a la “Asamblea anual ordinaria” (art. 29 y 30 del estatuto social).

La misma, se llevará a cabo el día 28 de septiembre del corriente a las 20 hs. en su sede de calle San Martín 639 de Las Flores para tratar el siguiente orden del día:

  • Lectura de la memoria del ejercicio  2024.
  • Consideración y aprobación del balance del ejercicio 2024.
  • Renovación de la comisión directiva.
  • Elección de dos socios presentes para suscribir el acta de la asamblea.
  • Fimado: Ariel Araguas Presidente – Ernesto Varela Secretario.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Javier Rodríguez: «Estamos generando acciones concretas para apoyar las producciones primarias de Las Flores»

1 minuto atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – martes 26 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Verificación Las Flores S.A. para vehículos pesados 1 minuto de lectura

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Javier Rodríguez: «Estamos generando acciones concretas para apoyar las producciones primarias de Las Flores»

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Club Social convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria anual.

2 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – martes 26 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Verificación Las Flores S.A. para vehículos pesados 1 minuto de lectura

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.