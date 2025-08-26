Javier Rodríguez: «Estamos generando acciones concretas para apoyar las producciones primarias de Las Flores»

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense se encuentra de visita este martes en nuestra ciudad en el marco de una agenda de actividades que incluye la 2da. Convocatoria de Charcuteros (producción y elaboración de embutidos) en el SUM del Parque Industrial donde se presentará la normativa para la producción a baja escala de productos chacinados en la Provincia de Buenos Aires. Previamente, el funcionario, acompañando por el intendente Alberto Gelené, recibió a la prensa local en el salón de audiencias. «Como saben nuestra tarea es generar condiciones para que haya más oportunidades de trabajo y en este caso con la presentación de esta normativa que firmamos la semana pasada y que tiene que ver con la producción de chacinados de pequeña escala. Seguramente muchos de ustedes conocen a vecinos o conocidos que hacen esta producción de manera artesanal. Nosotros lo que hacemos es darles un marco normativo apropiado», afirmó Rodríguez. «En 2020 arrancamos con la generación de una normativa específica para productos de bajo riesgo sanitario. Luego generamos una normativa similar para las usinas lácteos y seguimos avanzando en ese sentido. Hoy presentando esta normativa en Las Flores para productores de esta región. La idea fundamental es garantizar las condiciones de sanidad e inocuidad más allá de la escala productiva». explicó luego. En otro orden, consultado por FM Alpha, el funcionario manifestó que «si hay posibilidad a futuro de expansión mucho mejor. En la provincia hay un mercado de 17 millones de bonaerenses. Si en algún momento se presenta la idea de exportar será importante abordar otros desafíos».

About The Author