Federico Lahitte: «Hay mucha ilusión de estar en Entre Ríos representando a Las Flores»

2 horas atrás Fm Alpha

El arquero de «Los Matungos», el equipo masculino de primera división de Las Flores Hockey, habló con la 91.5 sobre la participación en el Torneo Nacional que se disputará el mes próximo en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). «Estamos con mucha ilusión porque es un certamen muy importante donde van los mejores y por suerte este año logramos la plaza en aquel torneo que ganamos en Dolores. La idea de la pollada del 6 de septiembre es poder recaudar los fondos necesarios para estar en Entre Ríos más allá de la ayuda económica que podamos recibir por parte de la secretaría de Deportes», indicó Lahitte. Sobre el anuncio del pasado viernes en cuanto a la futura iluminación de la cancha municipal, expresó que «la verdad que fue una sorpresa y a la vez una gran alegría. Es algo que se necesita porque muchos de los chicos tienen sus ocupaciones durante el día y recién al caer la tarde podés juntarte a entrenar».

 

 

