13 de agosto de 2025

BM – miércoles 13 de agosto

3 horas atrás Fm Alpha

INAUGURACIÓN Este jueves 14 de agosto, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se realizará la Inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Héctor Muñiz”.
Se invita a toda la comunidad a ser parte del Acto que será a las 10 horas en el CAPS ubicado en Av. 17 de Octubre y Pasteur.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 1, 3 y 5 de septiembre de 14 a 15.30 horas.
El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Gral Paz, 1° piso.
Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria.
Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

 

