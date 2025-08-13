13 de agosto de 2025

La leche también se tiñe de verde: Mastellone se convirtió en la primera empresa láctea de Argentina en verificar su huella de carbono

La medición de los gases de efecto invernadero es, desde hace varios años, una de las principales tareas a la que se aboca la ganadería en materia de sustentabilidad. Ya es conocido el caso de las varias plantas frigoríficas que accedieron a su certificación, pero ahora se incorpora a este circuito verde la lechería. Así lo confirmó Mastellone Hnos.,  la firma dueña de La Serenísima y líder en la producción y comercialización de lácteos, que acaba de verificar su huella de carbono con una certificación a nivel organizacional. Es la primera empresa de este sector que lo logra en Argentina.

Fuente: Bichos de Campo

