Todos por Las Flores-Fuerza Patria presentó sus candidatos en La Laguna

En una tarde soleada y en pleno Parque Plaza Montero, el proyecto Todos por Las Flores-Fuerza Patria lanzó oficialmente la lista de los consejeros y concejales que competirán en las legislativas del 7 de septiembre.

La Laguna, fue el escenario elegido como hito de sus primeras obras dijo el Intendente Gelené, remarcando que fue un antes y un después del Parque Plaza Montero a partir de esta gestión, con cartel de fondo que le da el nombre a la ciudad, y en semi circulo donde asistieron gran parte del gabinete, concejales, familiares de los que participan en la lista y simpatizantes. La periodista Laura Risso fue la encargada de anunciar a todos los candidatos.

Fabián Blanstein (Presidente HCD): “Estamos viviendo con mucha esperanza la presentación de nuestra lista. Y hemos elegido este lugar (Reserva Natural) porque da energía positiva que es lo que todos necesitamos. Es una lista compuesta por hombres y mujeres que no fueron elegidos al azar sino porque en la faz personal y profesional han hecho muchas cosas en nuestra ciudad. Personalmente, agradezco y felicito a cada uno de ellos por ponerse a consideración de nuestro pueblo”.

María Rivero (1era. Candidata a consejera escolar titular): “Es un placer y un orgullo ser parte de este proyecto colectivo. Agradecer a Alberto (Gelené), Fabián (Blanstein) y Rogelio (Díaz) por la confianza que han tenido para convocarme. Hay que sumar ideas y proyectos que tengan que ver con la diversidad, la inclusión y la accesibilidad a todas las escuelas públicas como así también a todas las instituciones. Honraremos el espacio y trabajaremos para toda la comunidad florense”.

Alberto Gelené (intendente municipal): “No puedo dejar de expresar mi emoción, orgullo y satisfacción por las palabras de cada uno de ustedes. Es muy importante para este equipo la presencia y el apoyo de quienes están hoy aquí. Este espacio local, Todos X Las Flores, hoy integra un proyecto y un compromiso nacional y popular como debe ser para garantizar los derechos, trabajar por los demás y para que la palabra solidaridad no sea simplemente eso, una palabra, sino una acción”.

Fernando Muñiz (1er. candidato a concejal titular): “Estamos sintiendo un gran acompañamiento y esto nos genera gran una responsabilidad. Estar hablando al lado de Alberto (Gelené) y Fabián (Blanstein) es muy importante para mí porque son dos personas que, en cierta medida, han marcado mi vida. Ellos tuvieron que ver cuando tomé la decisión luego de varios años de estar viviendo en La Plata de volver a Las Flores. Es muy emocionante para mí este lugar, esta confianza, este trabajo que venimos teniendo desde hace quince años. Hoy veo muchos compañeros de trabajo y les agradezco mucho, especialmente a quienes están conmigo día a día en la secretaría de Deportes y Cultura. Defiendo muchísimo al empleado municipal que muchas veces es bastardeado. Ellos han colaborado mucho en la transformación de la ciudad. Son los que están siempre en los barrios, en los CAPS, los que hacen el asfalto. Nosotros vemos como trabajan. Y finalmente, a mis compañeros de lista linda como decimos entre nosotros. Con múltiples actores y todos con ganas de aportar. Hoy tenemos la responsabilidad de acompañar una gestión que ha demostrado con hechos y no con palabras. Tenemos que seguir acompañando a la gente que nos necesita y eso lo vamos a hacer con compromiso”.

