Policiales: hechos de los últimos días

ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO EN LAS FLORES: UN DETENIDO Y ELEMENTOS SECUESTRADOS Jefatura Comunal Las Flores informa que, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal policial local junto al Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) de General Alvear llevó adelante un allanamiento ordenado por la Justicia en un domicilio de calle Rosario Vera al 100. Durante la diligencia, se secuestró cocaína compacta y fraccionada, marihuana, elementos de cortes, balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. El morador de la vivienda e investigado, un hombre mayor de edad identificado como JUAN PABLO DI LENA con antecedentes por hechos de similar naturaleza, se encuentra aprehendido en el sector de calabozos de la dependencia y fue puesto a disposición de la Justicia en el marco de la causa caratulada “Denuncia por Comercialización de Estupefacientes – Las Flores”. La investigación continúa bajo la intervención de la UFI 22 Especializada de DROGAS, con el objetivo de profundizar las diligencias y determinar la totalidad de las personas involucradas.

APREHENDIDO POR AGREDIR Y AMENAZAR A UN VECINO EN LAS FLORES El día 10 de agosto de 2025, en horas de la noche, personal policial se constituyó en la intersección de calles Martín Fierro y Lucangioli, en esta ciudad, tras recibir un llamado de alerta. En el lugar se procedió a la aprehensión de un hombre identificado como Eduardo Caraica (27), quien al momento de ser identificado, ofreció resistencia mediante forcejeos con el personal interviniente. Previo al arribo policial, el aprehendido habría golpeado en el rostro y amenazado de muerte al ciudadano Alejandro Rubén Flores. Posteriormente, se estableció que en la jornada previa el mismo sujeto ya lo había amenazado, rompiendo una botella e intentando agredirlo físicamente. La víctima fue examinada por personal médico, constatándose edema en el dorso de la nariz con restos hemáticos. Asimismo, manifestó su voluntad de instar la acción penal. El imputado fue trasladado y alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia por los delitos de Resistencia a la autoridad, Amenazas agravadas y Lesiones leves.

APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA, DAÑOS Y LESIONES LEVES EN LAS FLORES En la madrugada del 11 de agosto de 2025, personal policial se constituyó en un domicilio ubicado en calle Alsina N° 5382, de esta ciudad, tras un llamado de alerta. En el lugar, se procedió a la aprehensión de Ayrton Joaquín Duarte (30), quien egresaba del inmueble y al ser interceptado, no acató las órdenes de los uniformados, presentando además prendas de vestir rasgadas y cortes en el dorso de ambas manos. De acuerdo con el testimonio de la víctima, Duarte lo habría golpeado en el rostro, aunque la misma no instó acción penal. Por su parte, el propietario del inmueble, denunció que el aprehendido ocasionó daños en cristales de ocho ventanas, reposeras y macetas. Duarte fue trasladado y alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, siendo notificado de la formación de la causa por los delitos de Desobediencia en flagrancia, Daño y Lesiones leves, conforme al Artículo 60 del C.P.P., quedando a disposición de la justicia.

