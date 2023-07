BM – miércoles 19 de julio

PADEL: PRESENCIA FLORENSE EN EL PROVINCIAL DE TANDIL Nehuén Giacoia e Ian Barragán (Olavarría) obtuvieron el subcampeonato provincial de padel de la categoría Sub 12 “C” (6°) que se desarrolló el pasado fin de semana en Tandil, siendo clasificatorio para el Nacional que tendrá lugar en agosto en La Plata. Con respecto a la participación de los demás jugadores de nuestra ciudad, los resultados alcanzados fueron los siguientes: en Sub 16 “C“ (4°) Valentino De Benedetto y Matías Lasala (Rauch) llegaron a semifinal, mientras que Bruno Cabral y Jeremías Acuña (Olavarría; Sub 16/Sub18 “E”; 6°); y Catalina Cabral y Oriana Allen (Olavarría; Damas 5°) perdieron en octavos de final. Asimismo, en la división Escuela D1, Pía Maciel Soria (debut en torneos) y Lucila Larregina no superaron la zona clasificatoria; y Joaquín Maciel Soria y Segundo Morales (Tandil) avanzaron hasta octavos de final. La Secretaria de Deportes destaca la participación de nuestros representantes en este importante certamen.

VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES: Hoy!!! Juegos de Teatro para Niños + Ensayo Abierto del Taller de Teatro de Niños. 15 horas. Secretaría de Cultura (Av. Gral. Paz 570).

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Finanzas recuerda que el 28 de julio vence la cuota 4°/2023 de la Tasa de ABL (Alumbrado, Barrido, Limpieza. Conservación de la Vía Pública. Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos). Además, este viernes 21 de julio opera el vencimiento de la cuota 1°/2023 del Impuesto Automotor.

FÚTBOL INFANTIL: EL TALADRO Y LA ACADEMIA COIRA DE LAS FLORES CAMPEONES DEL PRIMER PROVINCIAL DE FERRO La Secretaría de Deportes felicita a los equipos que participaron en el Primer Torneo Provincial de Fútbol Infantil “120° Aniversario Club Ferrocarril Roca” y a la institución “Ferroviaria” por organizar el certamen que se desarrolló desde el domingo 16 hasta el martes 18 de julio en el Polideportivo ubicado en Avellaneda y Vidal. En la categoría 2012, El Taladro venció en la final 3 a 1 a Asociación Juvenil Barrio Traut, mientras que el conjunto de Academia Coira se quedó con el título de la división 2010, luego de derrotar 2 a 0 a Ferrocarril Sud de Olavarría. Además, hubo distinciones para los siguientes jugadores: Graciano Folini (El Taladro: valla menos vencida y jugador destacado 2012), Bautista Bazzi (Asociación Juvenil Barrio Traut: goleador 2012), Bautista Vivas (Ferro de Olavarría: goleador 2010), Francisco Rosetti (Academia Coira: jugador destacado 2010) y Franco Maldonado (LIFIPA de La Plata: valla menos vencida).

MARIANA BAGGIO Y SU BANDA EN CULTURA EN VACACIONES DE INVIERNO El próximo sábado a partir de las 15.30 horas en la sala del Teatro Español se presentará un excelente espectáculo infantil donde la artista Mariana Baggio presentará su disco “A otra cosa mariposa”. Referente de nobles propuestas para niños y niñas, Mariana Baggio invita al público a un nuevo recorrido por la música, la palabra cantada y el juego a través de canciones e historias. La propuesta llega a Las Flores desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos en el marco de “Vacaciones de Invierno en Las Flores”, un programa incluido dentro de la serie de actividades que la Secretaría de Cultura viene desarrollando en esta etapa de receso escolar. La entrada al espectáculo será libre y gratuita para toda la comunidad.

MUSEOS Y TALLER DE RÉPLICAS: MUCHO PÚBLICO EN OTRA JORNADA DE CULTURA EN VACACIONES Grandes y chicos “coparon” el Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” en la tarde de ayer, en una nueva jornada de la propuesta de Vacaciones de Invierno en Las Flores de la Secretaría de Cultura. Los visitantes pudieron disfrutar no sólo del recorrido de los Museos y ver cada uno de los ejemplares y elementos que conforman el patrimonio histórico de nuestra localidad, sino también ser parte del Taller de Réplicas donde los participantes, con marcado entusiasmo, elaboraron muestras de yeso y cerámica que simulaban, por ejemplo, partes del caparazón de un gliptodonte. Los Museos de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” e histórico “Alfredo Román Almada”, fueron visitados por una destacada cantidad de público que disfrutó de esta jornada programada dentro de la serie de actividades para el receso invernal. Con entrada libre y gratuita, todos los días y hasta el 29 de julio inclusive, la comunidad florense tendrá la posibilidad de concurrir a cada una de las propuestas preparadas.

