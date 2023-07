Masivo acompañamiento político a Federico Dorronsoro

A la línea capitaneada por Dorronsoro, llegaron cinco pre candidatos en el mediodía del miércoles a su nuevo local partidario de Pueyrredón 441. Luego de recorrer diversos emprendimientos locales, se realizó una puntual conferencia de prensa. Luego de la presentación a cargo de Sebastián Lizárraga, llegó la bienvenida del pre candidato a intendente de Federico Dorronsoro, que lleva a Néstor Grindetti a gobernador y Patricia Bullrich como presidenta.

Las visitas: Alejandra Lordén pre candidata a dip. provincial, María Eugenia Talerico pre candidata a senadora nacional en 2do termino, Miguel Fernández pre candidato a vice gobernador, Patricia Vázquez pre candidata a dip. nacional y Valentín Miranda dip. provincial que va por la reelección.

Ante los presentes Dorronsoro, expresó:

“Lo más importante es saber del apoyo de estos amigos que hoy nos acompañan. Ellos comparten desinteresadamente nuestros ideales. Esta no es una visita aislada porque hoy somos muchos. Queremos decirle al intendente de Trenque Lauquen, el amigo Miguel Ángel Fernández, que tiene un gran municipio y que queremos de alguna manera imitarlo con esas acciones”.

“Para mí es un orgullo conformar este binomio junto a Néstor Grindetti y acompañando la lista de Patricia (Bullrich). Hoy la provincia necesita que dos gestores, actuales intendentes y que saben cómo se hacen las cosas en el territorio, asuman esta enorme responsabilidad. El PRO y la UCR conforman este binomio que además representan el conurbano y el interior” (Miguel Ángel Fernández)

“Hay un tema ideológico en el Derecho Penal y el kirchnerismo ha conspirado contra un régimen penal un poco más severo en muchos aspectos. Se dio vuelta el concepto de quién es víctima y quién es victimario. La víctima es ésta sociedad que queda desprotegida y en cuanto a los menores la ley de imputabilidad es un tema que es prioritario para prever lo que el kirchnerismo siempre resistió que es un régimen tutelar que delinquen y quedan a merced de la calle y el estado no se hace cargo” (María Eugenia Talerico)

“Lo que nuestro bloque decidió es no aprobar un paquete de universidades donde venían siete universidades que tenían distintas connotaciones. Había lugares donde ya había una universidad nacional, otras que eran para discutir y lo que sí se dijo es que la que tiene más fundamentos para existir es la de Saladillo por determinadas características. Entre ellas porque está en el centro de la provincia y por que no hay ninguna en un radio de 100 kilómetros de distancia” (Alejandra Lordén).

“Vinimos a acompañar, como lo hacemos a menudo desde el espacio La Fuerza del Cambio, a cada uno de los candidatos que están en el interior. En este caso acompañando a Federico que conforma un equipo interesante para Las Flores. Un equipo de gente joven que viene a renovar una política que suele verse en el interior. Conozco Las Flores desde hace muchos años y lamento que en los últimos 40 años no parece haber cambiado mucho. No hay que destruir lo que está bien construido pero sin dudas no nos podemos quedar en el avance que podemos dar en el comercio e industria, por ejemplo”. (Patricia Vázquez).

“Federico encabeza un gran equipo de jóvenes con muchas ganas como Sebastián (Lizarraga) y Valentín (Genusso). Ha sido un proceso que nos encuentra en La Fuerza del Cambio trabajando cómodos y en el radicalismo una renovación grande que tomó impulso hace unos años. Es importante que haya aires nuevos y una visión distinta de la problemática”. (Valentín Miranda)

