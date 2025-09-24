BM – miércoles 24 de septiembre

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A CARGO DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL Se llevó a cabo por parte del Equipo de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública, un Taller de Estimulación Cognitiva. Esta vez, la acción se realizó al aire libre, más precisamente en Plaza Mitre, donde los participantes pudieron interactuar con la comunidad y mostrar lo trabajado durante el año. A su vez, en marco de la jornada se celebró la llegada de la Primavera con diferentes actividades que fueron preparadas en los distintos encuentros. Estos Talleres están pensados para personas adultas y mediante los mismos se busca mejorar las habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y promover la salud mental.

EL PATIO DE ARTISTAS SERÁ UNA DE LAS GRANDES ATRACCIONES EN LA EXPO RURAL 2025 Este domingo 28 desde las 15 horas, un grupo de artistas locales serán los encargados de animar la tarde de cierre de una nueva edición de la Exposición de Ganadería, Comercio, Industria y Granja de Las Flores 2025. Estarán arriba del escenario figuras como Agustina Romero, destacada participante del ciclo televisivo La Voz Argentina con todo su talento. Además, la música folclórica se presentará a través del grupo florense La Coplera, con sus acordes de raíz nativa de primer nivel. La parte final del Patio de Artistas, contará con la participación del conjunto de música tropical «El Enlace» de nuestra ciudad. La Municipalidad de Las Flores acompaña y apoya esta realización en el marco del evento que se llevará adelante en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Las Flores.

About The Author