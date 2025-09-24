Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la sexta fecha

(ver programa completo) Luego de la suspensión el pasado fin de semana por lluvias el próximo domingo tendrá continuidad el torneo de primera división del fútbol local. En su reunión semanal, la entidad liguista confirmó los encuentros de la próxima fecha. En el estadio de Juventud Unida jugarán desde las 16hs. Barrio Traut-Ferro. Por su parte, en el estadio «27 de abril» desde las 14hs. lo harán El Taladro-El Hollín mientras que a su término se enfrentarán Juventud Deportiva-Juventud Unida. Libre estará Atlético Las Flores. Por otro lado y debido a lo ajustado del calendario se llevaría a cabo una reunión entre los delegados de todos los clubes participantes para modificar el reglamento del torneo que sería a una sola rueda como el Apertura y no a dos ruedas como se había diagramado inicialmente.

