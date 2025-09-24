24 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la sexta fecha

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

(ver programa completo) Luego de la suspensión el pasado fin de semana por lluvias el próximo domingo tendrá continuidad el torneo de primera división del fútbol local. En su reunión semanal, la entidad liguista confirmó los encuentros de la próxima fecha. En el estadio de Juventud Unida jugarán desde las 16hs. Barrio Traut-Ferro. Por su parte, en el estadio «27 de abril» desde las 14hs. lo harán El Taladro-El Hollín mientras que a su término se enfrentarán Juventud Deportiva-Juventud Unida. Libre estará Atlético Las Flores. Por otro lado y debido a lo ajustado del calendario se llevaría a cabo una reunión entre los delegados de todos los clubes participantes para modificar el reglamento del torneo que sería a una sola rueda como el Apertura y no a dos ruedas como se había diagramado inicialmente.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

BM – miércoles 24 de septiembre

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Claudio Cosano no estará en el Las Flores Diseña 4

16 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Daniel Franco, luego de la Maratón de Buenos Aires: «Es una experiencia única»

19 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la sexta fecha

3 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – miércoles 24 de septiembre

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina

5 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Claudio Cosano no estará en el Las Flores Diseña 4

16 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.