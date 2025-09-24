El Centro de Jubilados y Pensionados de Las Flores convoca a Asamblea Ordinaria

La Comisión Directiva – Normalizadora de la Asociación Civil CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LAS FLORES, con domicilio en calle Alem esquina Pueblos Originarios de la Localidad de Las Flores, Partido de Las Flores, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 25 de septiembre del año 2025 a las 17.00hs. en primera convocatoria y a las 18:00hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente «Orden del Día»:

1.- Motivos por los cuales se celebra la Asamblea.

2.- Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.

3.- Tratamiento y ratificación del Acta Nro. 39, obrante al Folio Nro. 101 en la cual se dio tratamiento al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Julio de 2018 y 30 de junio de 2019.

4- Tratamiento y ratificación del Acta Nro. 40, obrante al folio Nro. 126 en la cual se dio tratamiento al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Julio de 2019 y 30 de junio de 2020, у se realizó la elección de los miembros de la Comisión Directiva, por el periodo anual 26 de abril 2021 a 26 de abril 2023.

5.- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de julio de 2020 y 30 de junio de 2021.

6.- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro demostrativo correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Julio de 2021 y 30 de junio de 2022.

7.- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Julio de 2022 y 30 de junio de 2023.

8.- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Julio de 2023 y 30 de junio de 2024.

9.- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Julio de 2024 y 30 de junio de 2025 y se realizó elección de miembros de Comisión Directiva Normalizadora, por el período anual 18 diciembre 2024 a 18 diciembre de 2026

10.- Puesta consideración obra baños para discapacitados.

11.- Consideración de la gestión de la Comisión Directiva Normalizadora.

Se deja constancia que la Memoria, Balance de los ejercicios económicos en tratamiento y documentación correspondiente a las Asambleas a ratificar, se encuentran a disposición de los Sres. socios, en la sede social.

