24 de septiembre de 2025

Bomberos Voluntarios con importantes capacitaciones en Las Flores y Navarro

Días pasados nuestra brigada de Rescate Acuático -perteneciente al Cuerpo Activo- brindó una capacitación a la Escuela de Guardavidas Municipal enfocada en el rescate con kayak. En otro orden, el Sargento Bruno Defilpo y la Cabo Joana Oviedo participaron como instructores en el Curso Federativo de Rescate Acuático desarrollado en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Navarro y dictado en el marco de la Regional Operativa N°3. La capacitación abordó diversas técnicas fundamentales para intervenir de manera eficaz en situaciones de rescate en cuerpos de agua. Entre los contenidos trabajados se incluyeron el uso de equipamiento específico —como cuerdas, flotadores y embarcaciones menores— y la aplicación de protocolos de seguridad destinados a resguardar tanto a los rescatistas como a las víctimas.

Fuente: Prensa Bomberos Voluntarios Las Flores

