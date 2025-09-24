24 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Susana D’Agosto, sobre la Ley Nicolás: «Se trabajó muchísimo para lograr su aprobación»

1 minuto de lectura
50 segundos atrás Fm Alpha

Días pasados La Cámara de Senadores de la Nación sancionó la ley de «Calidad y Seguridad del Paciente», conocida como «Ley Nicolás», que apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria a través de la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la disminución de daños evitables. Este miércoles la 91.5 habló con la abuela de la pequeña Amparo Suárez Bucci, fallecida en 2018 por presunta mala praxis. D’Agosto es además vicepresidenta de la ONG Familiares de Víctimas por Mala Praxis que preside Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, quien perdió la vida en 2017 luego de dos diagnósticos médicos erráticos. «Se ha trabajado muchísimo hasta llegar a su aprobación la semana pasada. En realidad la ley se empezó a trabajar en 2020 y fue presentada en el Congreso como una intención ciudadana. Se nos dijo entonces que el proyecto tendría más peso si se conformaba una ONG. A partir de allí fue un largo recorrido hasta lograr su aprobación», recordó durante la entrevista.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Bomberos Voluntarios con importantes capacitaciones en Las Flores y Navarro

55 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Centro de Jubilados y Pensionados de Las Flores convoca a Asamblea Ordinaria

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la sexta fecha

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Susana D’Agosto, sobre la Ley Nicolás: «Se trabajó muchísimo para lograr su aprobación»

50 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bomberos Voluntarios con importantes capacitaciones en Las Flores y Navarro

55 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Centro de Jubilados y Pensionados de Las Flores convoca a Asamblea Ordinaria

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la sexta fecha

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.