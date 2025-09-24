Susana D’Agosto, sobre la Ley Nicolás: «Se trabajó muchísimo para lograr su aprobación»

Días pasados La Cámara de Senadores de la Nación sancionó la ley de «Calidad y Seguridad del Paciente», conocida como «Ley Nicolás», que apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria a través de la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la disminución de daños evitables. Este miércoles la 91.5 habló con la abuela de la pequeña Amparo Suárez Bucci, fallecida en 2018 por presunta mala praxis. D’Agosto es además vicepresidenta de la ONG Familiares de Víctimas por Mala Praxis que preside Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, quien perdió la vida en 2017 luego de dos diagnósticos médicos erráticos. «Se ha trabajado muchísimo hasta llegar a su aprobación la semana pasada. En realidad la ley se empezó a trabajar en 2020 y fue presentada en el Congreso como una intención ciudadana. Se nos dijo entonces que el proyecto tendría más peso si se conformaba una ONG. A partir de allí fue un largo recorrido hasta lograr su aprobación», recordó durante la entrevista.

