Ramón Noseda: “Hay una disociación muy grande entre la gente y quienes tiene que tomar las medidas …”

Entrevistamos en “El Periodístico” a el fundador de la ONG CEDA de la localidad de Azúl Ramón Noseda, quien viene en la lucha por la autovía hace varias décadas y no encuentra ser escuchado por las autoridades competentes. Con mucho lamento, Noseda se expresó desesperanzado.

“Estamos todos en la lucha para que nos escuchen de una vez por todas. Hace 25 años casi que venimos con esta lucha por el pedido de la autovía en ruta 3 y siempre las autoridades hacen oídos sordos…Hablando con varios ingenieros expertos en el tema, dicen que si Argentina no tiene trenes ni rutas con qué vamos a movilizar las riquezas que el país tiene, va a llegar un momento en que será “muy fino.” Por otro lado, agregó: “Un simple pozo si no es mantenido se transforma en un bache literalmente, inclusive hoy un auto con tecnología de punta, nuevos sensores de seguridad no se pueden aplicar en las rutas actuales…En EE.UU. hay trenes que funcionan y transportan cargas, autopistas que funcionan y están bien controladas, me da bronca entonces que no se dan cuenta de lo que hay que hacer en Argentina. Hace poco estuve en Marruecos y tiene autopistas bien reguladas…” Decía.

Sobre diferentes reclamos, dijo: “Estamos desengañados, compartí muchos momentos con el ingeniero Guillermo Laura y estoy de acuerdo que si en unos años no está hecha la autopista no empezaremos nunca. Puede ser que el presidente Milei tenga otra visión y en 5 años se pueda hacer, pero como está todo hoy, no tengo esperanza…” Sobre las estadísticas, expresó: “Hay que tener números para magnificar esto, si estoy enojado y desengañado es por los números que hoy están a la vista por los accidentes y las muertes que se dan. Ustedes en Las Flores también lo saben bien…Hay un tramo entre el 280 y 290 donde se acumulan muchos accidentes de tránsito, es un sector recto, pedimos que se ponga la señalética adecuada urgente…”

Sobre ir a la justicia para que se indique la realización de la autovía, dijo: “La municipalidad de Azul junto a vecinos y estrellas amarillas intentan presentar una denuncia en la justicia federal, nosotros hace 10 años intentamos, pero es complicado darle la formalidad para eso, si prospera será muy interesante para que la justicia intervenga y ponga las cosas en su causa justa no…” Por el lado del impuesto al combustible para el mantenimiento de rutas, dijo: “No recurro más a ver diputados y senadores de nación porque esa es una alcancía inalcanzable para los fines que fue determinada y tiene otra función en este momento, me parece que la ilusión de ese porcentaje de los peajes, sino le van a dar ese uso, mejor que bajen el precio de los combustibles…” Sobre los futuros pasos de la fundación, dijo: “El próximo paso es para fin de octubre vamos a convocar a la mayoría de la gente que nos acompaña en cada marcha vamos a cambiar la cartelería con nuevos números que serán superiores en cuanto a accidentes, heridos y muertos. También vamos a incorporar a los compañeros estrellas amarillas y autoconvocados porque estamos todos en la misma, y además es el punto de reunión de todos…Hay una disociación muy grande entre la gente y quienes tiene que tomar las medidas. Vialidad Nacional es el principal organismo para ejecutar esto. Ellos son los principales responsables si no se concretan las obras…” Remarcaba.

