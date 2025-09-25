Construirán dos parques solares en Sarmiento (San Juan) con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

Sarmiento se prepara para recibir una de las inversiones energéticas más grandes de los últimos años en San Juan. Se trata de los proyectos San Fernando y San Roberto, dos parques solares. fotovoltaicos que estarán emplazados en la zona de Media Agua y que, en conjunto, demandarán una inversión superior a los 50 mil millones de pesos (unos 50 millones de dólares). Una vez en funcionamiento, ambos complejos podrían abastecer a 35.000 viviendas con energía limpia. Los emprendimientos estarán ubicados a unos 3,5 kilómetros de Media Agua, en terrenos cercanos a la Ruta Nacional 153 y Ruta 40. El área elegida concentra además actividades ligadas a la minería, al agro y a la generación de energía térmica y renovable, lo que le da un valor estratégico adicional al proyecto.

