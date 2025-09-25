Construirán dos parques solares en Sarmiento (San Juan) con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

Construirán dos parques solares en Sarmiento (San Juan) con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos1 minuto de lectura
Sarmiento se prepara para recibir una de las inversiones energéticas más grandes de los últimos años en San Juan. Se trata de los proyectos San Fernando y San Roberto, dos parques solares. fotovoltaicos que estarán emplazados en la zona de Media Agua y que, en conjunto, demandarán una inversión superior a los 50 mil millones de pesos (unos 50 millones de dólares). Una vez en funcionamiento, ambos complejos podrían abastecer a 35.000 viviendas con energía limpia. Los emprendimientos estarán ubicados a unos 3,5 kilómetros de Media Agua, en terrenos cercanos a la Ruta Nacional 153 y Ruta 40. El área elegida concentra además actividades ligadas a la minería, al agro y a la generación de energía térmica y renovable, lo que le da un valor estratégico adicional al proyecto.
Fuente: Diario Tiempo (San Juan)