BM – miércoles 27 de mayo

EMOTIVA INAUGURACIÓN DEL AULA TECNOLÓGICA EN EL CENTRO OSITOS CARIÑOSOS En el marco del 33° aniversario del Centro de Promoción Comunitaria “Ositos Cariñosos”, se llevó a cabo la inauguración del Aula Tecnológica. Se trata de una obra profundamente significativa para el Barrio Solidaridad y para toda la comunidad educativa que durante años impulsó este proyecto con compromiso, esfuerzo y trabajo conjunto. La jornada reunió a vecinos, familias, alumnos, autoridades, quienes compartieron un emotivo acto que puso en valor el recorrido realizado para concretar un espacio pensado para la inclusión, el acceso a la tecnología y el fortalecimiento de las oportunidades para todos. El acto contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini; la directora de Intervención Complementaria, Erika Osterrieth, ambos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. También estuvo presente Alberto Gelené, autoridad provincial; demás funcionarios, concejales y representantes de instituciones. Durante la celebración se recordó que el Aula Tecnológica nació como una iniciativa impulsada por los alumnos en el programa “Decisión Niñez” bajo el nombre de “Re-Conectados”, luego de que en la pandemia se observara la problemática de la falta de conectividad y de acceso a herramientas tecnológicas para la continuidad pedagógica de los estudiantes. Gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y mediante el acompañamiento del mencionado Ministerio, se logró avanzar con el financiamiento de más de 50 millones de pesos para la ejecución de la obra que fue realizada en gran parte con mano de obra municipal, transformando en realidad un sueño colectivo muy esperado. En el marco del acto se realizó el tradicional corte de cinta y bendición del nuevo espacio, además de la entrega de reconocimientos a trabajadores y al joven Enzo Franco en representación de todos los niños que formaron parte del proyecto desde sus inicios. También se compartió un video con la evolución de la obra y se cantó el feliz cumpleaños junto a las familias presentes. Tanto el Himno Nacional como el cierre estuvo engalanado por la participación de la Orquesta Escuela de Las Flores, la cantante Mora de Marco y David “Chicky” Noguera en el piano, que brindaron un sentido espectáculo musical para coronar una jornada cargada de emoción y futuro.

COMENZÓ A IMPLEMENTARSE EN NUESTRA CIUDAD EL PROGRAMA “SALUD ESCOLAR BONAERENSE” En la Escuela Primaria Nº 2 se dio inicio al Programa “Salud Escolar Bonaerense”. Dicha iniciativa se presenta como una línea estratégica para la promoción y el cuidado de la salud de niños y niñas. El compromiso asumido por el Estado Municipal, en términos de corresponsabilidad, es el de generar políticas sanitarias que generen la cultura del cuidado de la salud de manera integral, donde las personas tengan la posibilidad de acceder equitativamente a los servicios de salud y a las acciones de prevención, promoción, atención y cuidado. Este programa se desarrolla en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y es implementado en nuestro municipio por Jefatura Distrital, la Secretaría de Salud, Promotores de Salud Comunitaria y la Secretaría de Educación y Cultura. El operativo consta de cinco postas: odontología, nutrición, agudeza visual, pediatría y recepción, que es donde se toman derivaciones emergentes para su posterior protección de turnos. La jornada cuenta también con una serie de talleres para los niños, como por ejemplo: infecciones respiratorias, salud bucal, cuidado del cuerpo. Con un grupo de profesionales y trabajadores de la salud, se recorrerán las escuelas publicas de nuestro partido, ya sean urbanas o rurales. El programa se inscribe dentro de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, teniendo como principal objetivo la conformación de las redes socio-sanitarias que faciliten la accesibilidad, promoviendo la participación comunitaria. Se busca no solo dar respuesta a las demandas, sino también construir estrategias y prácticas que aborden las problemáticas propias de cada comunidad, en un trabajo territorial mediante acciones de búsqueda activa.

CANOTAJE: JUANI CÁCERES FUE CUARTO EN LA COPA DEL MUNDO DE MARATÓN La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Juan Ignacio Cáceres en la Copa del Mundo de Maratón de Canotaje, que se desarrolló el fin de semana en Bozhong, Provincia de Sichuan en China. El palista florense estuvo presente una vez en una regata internacional representando a la Selección Argentina, donde en la competencia de Short Race, sobre una distancia de 3,4 Km. en embarcación K1, se adjudicó el tercer puesto en serie. Este importante registro le permitió acceder a la final, teniendo un gran protagonismo codeándose con el pelotón de los punteros, llegando en el cuarto lugar. Al otro día, estaba prevista la prueba Long Race, siempre en K1, pero Juani no pudo ser de la partida debida a una intoxicación producida por algún alimento consumido en la noche del sábado.

NATACIÓN: GRAN DESEMPEÑO DE CANDELARIA LEMMA GONZÁLEZ Y GUADALUPE VALERIO EN EL TORNEO NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Las florenses Candelaria Lemma González y Guadalupe Valerio tuvieron una gran participación en el Torneo Nacional de Natación, reservado para la categoría Cadetes 1 y 2, que se desarrolló en Santiago del Estero. Candelaria se consagró subcampeona en 50 metros pecho, mientras que en 100 m. pecho, 200 m. pecho, 200 m. libres y 200 m. combinados alcanzó la cuarta ubicación. Por su parte, Guadalupe resultó cuarta en 50 m. libres, fue séptima en 50 m. mariposa y 14° en 100 m. pecho. Las nadadoras del equipo de competencia del natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, fueron convocadas a este prestigioso certamen debido sus marcas establecidas y estuvieron a la altura de las circunstancias, quedando entre las mejores del país. Al regreso del viaje, fueron recibidas en el Palacio Municipal por el intendente Fabián Blanstein y demás funcionarios, quienes las felicitaron por la representación, al igual que a sus familias y entrenadores por el acompañamiento y aliento de siempre.

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