27 de mayo de 2026

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Balance Social Cooperativo: capacitación, intercambio y trabajo conjunto

3 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores fue anfitriona de la jornada presencial “El Balance Social Cooperativo – Primeros Pasos: Herramienta Estratégica para la Gestión y Comunicación Institucional”, desarrollada el pasado viernes 22 de mayo en las instalaciones del Sindicato Regional de Luz y Fuerza Las Flores. El encuentro, brindado por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, reunió a representantes de distintas cooperativas de la región, contando con la participación de entidades de Olavarría, Azul y Saladillo. La apertura de la jornada estuvo encabezada por el Presidente del Consejo de Administración de nuestra Cooperativa, Cdor. Mario Elgue, acompañado por integrantes del Consejo de Administración, quienes dieron la bienvenida a los presentes y destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el movimiento cooperativo a través de espacios de formación e intercambio. Durante la actividad se abordaron herramientas vinculadas al Balance Social Cooperativo, su implementación y su utilidad como instrumento de gestión institucional, permitiendo medir, analizar y comunicar el impacto social y comunitario de las cooperativas. La jornada se desarrolló en un clima de participación y trabajo conjunto, generando un cierre muy fructífero donde se debatieron experiencias, desafíos y perspectivas sobre la aplicación del Balance Social en las distintas entidades participantes. Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores agradecemos la presencia de todas las cooperativas y profesionales que formaron parte de este importante encuentro de capacitación e integración cooperativa.

Prensa Cooperativa de Electricidad Las Flores

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