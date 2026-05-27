La Buena Noticia: las exportaciones crecieron este trimestre un 45% su volumen desde 2023

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, las exportaciones aumentaron un 45% su volumen. Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que las ventas del exterior del sector agroindustrial ascendieron a 41,07 millones de toneladas, resaltando que se trata de “un máximo histórico para el período”. Hay proyecciones que esta tendencia se mantenga por las expectativas de una cosecha favorable y los precios energéticos. Según un informe de la consultora Invecq, citada por Infobae, en abril, las exportaciones alcanzaron USD 8.914 millones y las importaciones USD 6.204 millones, lo que representó una mejora interanual de USD 2.496 millones. Además sobre la evolución de las cantidades exportadas marca que desde fines de 2023 hay un crecimiento sostenido que llevó a registrar 145 puntos en abril de 2026. En contraparte, las importaciones mostraron el movimiento inverso. Según datos de Invecq las cantidades importadas cayeron en todos los meses de 2026 y hay una baja acumulada de 10%. Uno de los que más registró la contracción fueron los bienes ligados a la producción. En su cuenta de X, Luis Caputo resaltó que el crecimiento de las exportaciones del sector agroindustrial en el primer cuatrimestre de 2026 fueron de 41,07 millones de toneladas. Al medirlas en valores, sumaron US$17.095 millones durante los primeros cuatro meses del año, lo que implicó un crecimiento del 16% en dicho lapso. Los complejos que explicaron en mayor medida el aumento en el cuatrimestre fueron Girasol (+169% en volumen en el período), Trigo (+75%), Pesca (+28%), Lácteos (+24%), Hortalizas pesadas (+20%) y Legumbres (+42%), precisó el ministro de Economía. Asimismo, aunque con volúmenes menores, también se destacó el dinamismo de las exportaciones de Apicultura (+84%), Tabaco (+83%), Forrajeras (+78%), Porcinos (+78%), Algodón (+73%), Colza (+55%), Cítricos agrios (+50%) y Aromáticas (+41%).

Fuente: www.rionegro.com.ar

About The Author