BM – miércoles 3 de abril

“DE LA PAMPA BONAERENSE”: VERSOS Y ESCULTURAS CON EL ARTISTA MARIO CABRERA El payador decimista y escultor Mario Cabrera, junto a la Dirección de Cultura, está llevando adelante un interesante proyecto vinculado a nuestra identidad local y regional. Relatos, charlas y música de nuestra tierra es lo que realiza en cada encuentro con los alumnos y docentes de los distintos establecimientos escolares del Partido de Las Flores.

La música regional que toca en cada espacio escolar son las Milongas, Huellas, Vals, Rancheras, entremezcladas con historias y anécdotas de personajes de parajes, barrios locales y pueblos vecinos. Además de sus decires, Mario Cabrera expone allí también sus esculturas en hierro reciclado de “Bichos de Las Pampas”. El primer encuentro, del que participaron alumnos y alumnas de las Escuelas de Adultos que se reunieron para compartir el evento en la Escuela Nº 18, el payador florense fue presentado por el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. “De la Pampa Bonaerense”: versos y esculturas, un proyecto abierto para que los distintos establecimientos educativos de nuestro medio puedan disfrutarlo durante todo el año.

EL PIANISTA HORACIO LAVANDERA BRINDARÁ UN CONCIERTO EN NUESTRA CIUDAD El jueves 11 de abril a las 20 horas, se presentará el reconocido pianista Horacio Lavandera en el Salón Rojo del Palacio Municipal. El programa del concierto -cuya entrada es libre y gratuita- es el mismo que Lavandera interpretará en Carnegie Hall (Nueva York, Estados Unidos) e incluye obras de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn y Gershwin. Además, Lavandera presentará una serie de piezas del argentino Dino Saluzzi. Horacio Lavandera (Buenos Aires, 1984) es uno de los principales pianistas argentinos. Miembro de una familia de músicos, estudió en Argentina y en Europa, donde a los 16 años ganó el III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli (Milán, Italia). Tal reconocimiento, sumado al de Mejor Intérprete de Piano y Orquesta que le otorgó la Orquesta Filarmónica de la Scala, le abrieron las puertas para tocar en prestigiosos escenarios del mundo. Además de presentarse en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Libertador de Córdoba y en las salas más importantes de la Argentina, se lució en Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suiza, Turquía, etcétera. Actuó con las orquestas más destacadas y bajo la batuta de notables directores.

PSITACOSIS: MEDIDAS PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD Ante la circulación de la enfermedad, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud, comunica a la población en general información sobre psitacosis en humano y las medidas a tomar para su prevención.

¿QUÉ ES?

Es una enfermedad infecciosa, aguda y generalizada causada por Chlamydia psittaci, bacteria que se encuentra en el excremento de los pájaros infectados, los cuales transmiten la infección a los humanos.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se transmite a través de aves enfermas (loros, cotorras, canarios, palomas, gallinas, pavos, patos), que eliminan la bacteria al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos y secreciones respiratorias. Estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas que de esta forma se infectan.

La transmisión ocurre en espacios cerrados, con hacinamiento de aves. También en lugares vinculados con la captura de aves silvestres y tráfico ilegal de animales.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas pueden pasar inadvertidos o presentarse como estado gripal o neumonía a lo que se suelen agregar dolores musculares, fiebre, tos seca, alteraciones meníngeas, delirio y hasta causar la muerte si no se identifica precozmente.

¿CÓMO PREVENIRLA?

No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente. Sin hacinarlas.

Mantener las jaulas limpias.

No comprar aves sin certificado sanitario (tráfico ilegal).

Evitar levantar aves del suelo que no puedan volar, por heridas o dificultades respiratorias, ya que pueden ser aves enfermas o portadoras de la enfermedad.

JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO La Municipalidad, a través de la Dirección de Discapacidad – dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano – y distintas áreas, acompañó la actividad que se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo realizada por familias TEA de Las Flores. Durante el transcurso de la jornada, que tuvo lugar en la tarde del martes 2 de abril, se realizó una caminata alrededor de la Plaza Sol y, para finalizar, hubo mateada y recreación. El evento contó con una gran participación de la comunidad en general.

EMOTIVOS HOMENAJES A NUESTROS VETERANOS DE LA GUERRA DE MALVINAS A 42 años del desembarco de las Tropas Argentinas en las Islas Malvinas, este 2 de abril en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, se realizaron distintas actividades conmemorativas. Tal lo establece la Ordenanza 3463/22, se impuso el nombre de Soldado de Malvinas “Carlos Alberto Bonda” al Espacio Verde ubicado en la intersección de Av. Gral. Paz y calle Soldado de Malvinas Gustavo Mondini. Allí, con la presencia de la esposa e hija del Veterano, el intendente interino Fabián Blanstein recordó a Bonda y en un emotivo momento se llevó a cabo el descubrimiento de la placa en el monumento que lleva la imagen de las islas realizada artesanalmente con la técnica de mosaiquismo. Luego en la Plazoleta del Barrio “Arturo Illia” se izaron las Banderas Argentina y de Malvinas y se colocó una ofrenda floral en el Monumento a la Paz en homenaje a los que no están. El Acto Protocolar tuvo lugar en Plaza Mitre con la participación de los Veteranos de nuestra ciudad, la Asociación de Soldados Movilizados, autoridades, Banderas de Ceremonias, alumnos, instituciones y comunidad en general. Luego del Himno y un Minuto de Silencio, Graciela Perrone y María del Carmen Disoma, ministros de la Eucaristía, realizaron una oración alusiva. Luego la docente Lorena Sajara leyó un sentido mensaje dedicado a los que dieron todo por la patria y la defensa de nuestra soberanía, en especial a los florenses con quienes en distintas aulas han compartido sus relatos. En la parte final, previo a la entonación de la Marcha de las Malvinas, Gustavo Mondini dirigió unas palabras donde no faltaron las experiencias, los recuerdos del durante y el después del conflicto y el agradecimiento para con la comunidad por el respeto que siempre les han brindado. El acto culminó con la presentación del artista local Mario Cabrera.

About The Author