Carrillat, reelecto Pte. de la SRLF: “Los números de la agricultura están muy finos”

El joven productor rural fue elegido por 3era vez para dirigir los destinos de una de las instituciones mas significativas del partido. En la entrevista en un mano a mano con Ernesto “chino” Varela, dijo:

“Será la tercera gestión, fuimos, nos reunirnos y si alguno levantaba la mano no había problema, y sino seguimos, tengo ganas y puedo así que acá estoy…” Abocados a la realidad en la siembras y cosechas, dijo:

“Los números de la agricultura están muy finos sobre todo el tema del trigo, es impresionante cómo van cambiando los precios. De un día para el otro te bajan la tonelada, es un día a día, los insumos, los precios internacionales no ayudan salvo la soja que pueda tener alguna proyección de aumento a fin de año pero maíz y trigo afuera están muy quietos. Eso nos cuesta más que a otros países con el tema del dólar desdoblado…Los productores siempre digo, somos los timberos más grandes a nivel producción. Sí, en la agricultura sos como un timbero legal como quien dice de lo que te puede salir bien o lo que te puede salir mal…” Por el lado de la ganadería, manifestó: “La ganadería está muy firme, los precios se mantuvieron, bajaron y subieron, pero el precio hoy sirve, el problema es que por más que el precio sea bueno es naturaleza pura, no puedo inventar una madre o un ternero en dos meses, acá es la vaca tarda dos años para hacerse. La seca que tuvimos el año pasado fue muy complicada con una pérdida importante de vientres y no se recupera en poco tiempo…” Recordando que el vecino país paraguayo, logro exportar mas carne que Argentina, dijo: “Paraguay tiene 0 inflación, pueden proyectar. Hay buenos campos, es zona sojera, venís acá y decís “qué bien podríamos estar acá”. Dentro de un tiempo vale más el cuero que la vaca y vas de acá para allá hasta que la ola se termine y después vemos. Paraguay no tiene retenciones, solo tienen una pequeña prima que le sacan, la venden lo que vale el precio internacional, es ínfimo lo que le sacan a lo que pasa acá. Nadie quiere ganar fortuna…No es que el productor le quiera sacar el 70 % de rentabilidad a lo que hago, Si vos sabés que ese 25% de rentabilidad a semejante número de plata que estás poniendo te sirve acá a 6 meses , un año, año y medio y vos lo haces porque más o menos te proyectás a lo que ganás…en países normales donde no tenés inflación te sirve, acá hacés 15 hectáreas más y ya perdiste. Es una locura, eso en países como Paraguay o Uruguay no ocurre, quieren que vayas y produzcas…” sobre el tema de las plagas, dijo: “No tuvimos inconvenientes con el tema de las plagas. Se habló de la chicharrita pero llegó hasta el sur de Santa Fe. El tema de la cotorra tiene el tema de la prohibición de un producto químico. Es un tema que aún no pasa nada porque el remedio nuevo que se quería usar no da mucho resultado…” Con relación a la oficina del INTA y la relación, expresó: “Con el tema de la relación con el estado o instituciones como el INTA trato de no vincularme, cuando uno hace cosas no dependiendo del estado está bien, si no es complicado. Hay cosas puntuales que se trabajan en conjunto después el INTA trabaja en casos particulares con productores donde la Rural mucho no interfiere…” Ante los cambios climáticos que vienen sucediendo, y la humedad del suelo, contaba: “El tema de la humedad y el piso está bien. Le falta agua a las napas, no llegamos a lo que tendríamos que tener, el agua sale por los canales y al cuarto día empieza a mermar. Estamos mejor que hace un par de año atrás. La verdad que a veces los pronosticadores te vuelven loco con anuncios de la corriente de la Niña o el Niño. Pensá que desde 2020 no tuvimos una buena primavera, eso repercute. El dragado en el Salado sirvió hasta la época de seca, si lo hacés a medias no sirve. Igual que el canal 11 que tira muy bien pero se lleva todo, te seca el molino. Hagamos algo cuando hay seca. No sé a quién le corresponde autorizar el tema compuertas, pero sería bárbaro…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A HERNAN CARRILLAT

