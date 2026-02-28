BM – sábado 28 de febrero

BM – sábado 28 de febrero2 minutos de lectura
IMPORTANTE La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca debe naturalizarse. Frente a una situación de violencia por motivos de género, todas las personas podemos actuar: acompañando, escuchando, orientando o realizando una denuncia. No hace falta ser testigo directo ni tener un vínculo específico: si sospechás que alguien está en riesgo, podés acompañar y asesorarte a través de los canales oficiales. En esta imagen encontrarás los números y servicios disponibles para recibir pedir ayuda. Tu intervención puede marcar una diferencia, evitar daños y proteger a quienes lo necesitan. Recordá: nadie está sola/o. La violencia es un problema social, y contamos con redes de apoyo preparadas para escuchar y actuar. Pedir ayuda y ofrecer ayuda son pasos fundamentales hacia una vida libre de violencia.
SE REALIZAN MEJORAS EN EL PARAJE «EL GUALICHU» El municipio completó recientemente diversas tareas de mantenimiento en el paraje El Gualichu. Se instalaron juegos infantiles, se reacondicionaron asadores que no se encontraban en condiciones de uso y se incorporaron bancos en distintos sectores del predio. Además, se realizaron trabajos de iluminación y de delimitación en el acceso para mejorar la visibilidad, la seguridad, y organizar el ingreso al lugar. La Municipalidad continuará realizando trabajos allí para poner en valor este punto recreativo a la vera del arroyo, habitualmente elegido por vecinos y familias para descansar, pescar, acampar o compartir un momento al aire libre. Estas mejoras se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento que la gestión municipal desarrolla en los espacios públicos del distrito.