BM – sábado 28 de febrero

IMPORTANTE La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca debe naturalizarse. Frente a una situación de violencia por motivos de género, todas las personas podemos actuar: acompañando, escuchando, orientando o realizando una denuncia. No hace falta ser testigo directo ni tener un vínculo específico: si sospechás que alguien está en riesgo, podés acompañar y asesorarte a través de los canales oficiales. En esta imagen encontrarás los números y servicios disponibles para recibir pedir ayuda. Tu intervención puede marcar una diferencia, evitar daños y proteger a quienes lo necesitan. Recordá: nadie está sola/o. La violencia es un problema social, y contamos con redes de apoyo preparadas para escuchar y actuar. Pedir ayuda y ofrecer ayuda son pasos fundamentales hacia una vida libre de violencia.

SE REALIZAN MEJORAS EN EL PARAJE «EL GUALICHU» ​El municipio completó recientemente diversas tareas de mantenimiento en el paraje El Gualichu. Se instalaron juegos infantiles, se reacondicionaron asadores que no se encontraban en condiciones de uso y se incorporaron bancos en distintos sectores del predio. Además, se realizaron trabajos de iluminación y de delimitación en el acceso para mejorar la visibilidad, la seguridad, y organizar el ingreso al lugar. ​La Municipalidad continuará realizando trabajos allí para poner en valor este punto recreativo a la vera del arroyo, habitualmente elegido por vecinos y familias para descansar, pescar, acampar o compartir un momento al aire libre. Estas mejoras se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento que la gestión municipal desarrolla en los espacios públicos del distrito.

