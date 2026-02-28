Ferrocarril Roca incorporó a Martín Araujo

El defensor, se operó y logró recuperarse de una severa lesión de rodilla que lo tuvo un año y medio fuera de las canchas. En el 2024 fue jugador de Azul Athletic y ahora regresa a conformar el reforzado plantel de los ferroviarios.

(Por Flavio Iacomini)

El “Colo” Martin Araujo volverá a vestir la camiseta albiceleste en esta temporada 2026. El lateral volante izquierdo, tras su paso por el futbol azuleño donde llegó a la final del torneo 2024 y cumplió destacadas actuaciones con el primer equipo de la vecina ciudad, tendrá en Las Flores su tiempo de revancha. En un partido de la liga azuleña sufrió rotura de ligamentos de una de sus rodillas y tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido, logró recuperarse con un muy buen trabajo físico y de gimnasio. Motivado por la expectativa que Ferrocarril Roca este año además de jugar el torneo local, también estará presente en el Pre Federal, el futbolista florense ya entrena a la par de sus compañeros en el estadio “27 de Abril” de Avellaneda y Vidal. De esta manera, el D.T ferroviario Juan Cruz Candina, tendrá otro nombre de peso importante para una plantilla que además sumó a tres de sus jugadores históricos del ascenso de Otamendi como lo son el defensa Facundo Díaz y los mediocampistas Emmanuel Tus y Sergio Cenzano.

