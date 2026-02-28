Con 3.330 Kg. Nació Evangelina Farias Viera

El martes 24 de febrero por la mañana, más precisamente a las 9:45 hs. Llegó a este mundo vía cesárea con 36 semanas y media de gestación, Evangelina Farias Viera, hija de Jael Viera y Fermín Farías. El nacimiento se produjo en el hospital local. Los papis y familiares agradecen a la Dra. María Marta Rainaudi y su equipo de cirugía por el gran desempeño en la cesárea. En sala esperaron su hermana Anaclara y sus abuelos materno Viviana y Oscar, los paternos Daniel y Alejandra con muchísima alegría y emoción. Felicitaciones de parte todo el equipo de FM ALPHA para Jael y Fermín.

