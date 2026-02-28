Tucumán caso Paulina Lebbos: “El sistema está colapsado orientado fundamentalmente a proteger delincuentes…”

En la mañana de “El Periodístico”, Ernesto Varela conversó con Alberto Lebbos, papá de Paulina asesinada el 26 de febrero de 2006. Familia y amigos, detrás de soportar la terrible perdida, luchan por el esclarecimiento de la causa donde en los 20 años, se han realizado más de 1500 marchas pidiendo la celeridad de la investigación, ahora confiado en el ingreso del nuevo fiscal, este solicitó una semana para analizar el expediente. Uno de los acusados es hijo de quien fue secretario de José Alperovich (condenado por abuso de su sobrina).

“La elevación a juicio con fecha para el 2 de marzo contra los dos acusados, César Soto (ex pareja de Paulina) y Sergio Kaleñuk (alto funcionario muy allegado al poder de Alperovich) pasó para el 9 de marzo porque el fiscal de cámara pidió apartarse del rol por problemas de salud. Es así que asumió un nuevo fiscal que pidió plazo para estudiar el expediente y el juicio se inicia el 9, una semana después… Estuve reunido con nuestro equipo y el Dr. Carlos Sale, una persona muy integra, con mucho talento, muy comprometido con las victimas…estamos con enormes expectativas porque después de 20 años se va a juzgar a quien desde el primer día apunté como el principal sospechoso del crimen de mi hija, hablamos de César Soto y de Sergio Kaleñuk como participante activo en su desaparición… Pasaron maniobras de encubrimiento y protección a estos asesinos, delincuentes disfrazados de funcionarios públicos enquistados en el poder político están para entorpecer las investigaciones y para que no se sepa la verdad, y no solo el caso de Paulina, hay muchísimas causas más aquí en Tucumán donde no se presta atención y no se acata la ley provincial de asistencia a la víctima del delito, la ley nacional de protección y garantía a los derechos por delitos, el sistema está colapsado orientado fundentemente a proteger delincuentes en su gran mayoría…hay jueces honorables pero hay unos cuantos dañinos que permiten estas situaciones…por la causa de Paulina hubo tres juicios y sentencias a altos jefes judiciales, secretarios de seguridad, fiscales de la causa, funcionarios, etc. En la sentencia que mandó a investigar a José Alperovich y 40 personas más por los delitos de encubrimiento falso testimonio, falta del deber del funcionario público, y ahora nos encontramos con la horrenda noticia que hay causas en la más plena oscuridad, la han dejado que prescriban, otras han accedido a juicio abreviado ilegalmente porque si tienen concesión con otros hechos, no pueden ser juzgado en juicios abreviados, con condenas condicionales, tipos que has salido preso de la sala del juicio por falso testimonio, por mentir…y ahora están archivando causas importantes, es una estructura brutal de encubrimiento enquistada en los poderes del estado, hay una inacción del poder ejecutivo…acá escuchamos al gobernador que sale alegremente a decir que en la provincia no hay impunidad. Hay muchos otros casos de víctimas de impunidad que se han denunciado, ayer no nos alcanzó el tiempo para mostrar las familias que iban a mostrar situaciones análogas…la legislatura tampoco cumple con su rol de contralor de lo que sucede…la legislatura desestima los juicios políticos, no controlan ni supervisan y no hacen cumplir el artículo 67 que hablan de garantizar los derechos de los tucumanos, en esta provincia estamos en una anomia, atravesada por la delincuencia que están protegidos o aliados con otros delincuentes disfrazados de funcionarios público…y eso me da mucha tristeza…Esta causas y otras que se formaron, por delitos de encubrimientos, falso testimonio, siempre estuvieron a punto de prescribir, es más, esta causa principal que va a juicio oral faltaron 3 días para que prescriba…un horror, acá hay una sentencia firme que se dicta en el 2019 de la sala penal 3 que ordena investigar a José Alperovich y 40 delincuentes más y no se acata esa sentencia y nadie investigado, nadie sancionado…El ministro fiscal responsable de esta situación, cambia uno, cambia a otro, el ministerio fiscal, está en representación del pueblo para defender a los delincuentes, salvo el Dr. Carlos Sale que ayer con gran amabilidad nos dio su tiempo, pero desde ahí es un desastre, hay un fiscal que en 5 – 6 años, he ido como 30 veces y nunca me atendió, nunca me atendió…Son delitos graves y no reciben ninguna sanción, son incumplimientos graves de funcionario público. Es una lucha desigual porque uno se enfrenta al poder que tiene herramientas de sobra (poder, dinero, etc). Nosotros tenemos como arma la fuerza de la verdad y la alianza con la justicia acompañados por los buenos periodistas…” Por otro lado, remarcó: “Ellos están buscando el desgaste, no tengan dudas. Hubo un cambio del Código Procesal Penal… quedaron como 40 mil causas pendientes, todavía hay más de 20 mil de hace 10 años…La herramienta más usada es la prescripción y los juicios abreviados. Nunca condenan con todo el rigor de la ley a quienes cometen los más aberrantes crímenes…Acá cuando la cabeza de estas instituciones está orientada y todo lo que hacen es proteger a delincuentes disfrazados de funcionarios públicos, nada bueno puede salir…” Sobre las declaraciones contradictorias de Virginia Mercado, amiga de Paulina, comentó: “La amiga de Paulina (Virginia) no habla conmigo. Esta mujer pidió un juicio abreviado y está acusada de encubrimiento y falso testimonio. ¿Cómo juicio abreviado? El Código Procesal Penal de Tucumán dice que no puede haber juicio abreviado para delitos que tengan conexión con otros delitos. Entonces, ¿Por qué la Fiscalía accede a estos arreglos? Hay acá una estructura de encubrimiento y estoy pasmado con esta actitud de Virginia. No sé si estará amenazada o formará parte de toda esta estructura de encubrimiento, pero es terrible lo que está pasando…” Afirmaba.

Sobre si tuvo acompañamiento de la comunidad educativa donde ella cursaba la carrera de comunicación social, dijo: “Hay que reconocer el apoyo solidario y gigantesco de los compañeros de Paulina y del Centro de Estudiantes…Fue ahí donde comenzamos con las movilizaciones hace 20 años. Nosotros hicimos más de 1.500 marchas en Tucumán, docentes – autoridades… Ayer estuve presente en actividades donde hubo homenajes. Hay un gran compromiso social de muchos vecinos. Esta lucha se sostiene por el apoyo social y comunitario si no se puede dar, esta lucha es despareja y desigual…”.

Ante la similitud, se le consultó si hubo apoyo eclesiástico, recordando el caso de Soledad Morales, donde estuvo la Monja Martha Peloni traccionando y buscando justicia: “Lamentablemente, eso acá no se dio, tengo que reconocer, vino la hermana Martha Peloni que es una amiga, y trabaja en su programa -infancias robadas- aquí recurrimos a las autoridades eclesiásticas y al Arzobispado con notas, denuncias y pedidos de reuniones pero nunca tuve apoyo explícito, nunca se manifestaron… Acá el Ministerio Público Fiscal regala vehículos, hacen tareas que no corresponde, regala vehículos que es una tarea del ministerio de desarrollo social, lo hace el ministerio publico fiscal, en vez de investigar y perseguir delincuentes, se dedica a ser política…. Hay un incumplimiento de las tareas específicas que deben desarrollar institucionalmente, que tiene que andar regalando vehículos que secuestra de los delitos, hay un incumplimiento de las tareas específicas…hacen proselitismo político, desarrollo social saben bien donde están las necesidades y aquí es muy triste y doloroso…cuando a las autoridades eclesiásticas de Tucumán, le presento una carpeta denunciando esta situación, solo recibí indiferencia…” Comentaba en el Final Alberto Lebbos papá de Paulina.

