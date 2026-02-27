27 de febrero de 2026

El Senado aprobó la Reforma a la Ley Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención, el Gobierno logró este viernes que el Senado diera luz verde a la Reforma a la Ley Penal Juvenil y ahora va por todo con la Reforma laboral antes de la apertura formal de las sesiones en el Congreso el 1 de marzo para poder exhibirla allí como su gran victoria política. La sesión, que tuvo su inicio a las 11, se da en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por decreto. Las notas de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y de los aliados, dirigidas a la titular Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar ambos proyectos. La nueva ley permite juzgar y condenar a menores de 14 años en adelante por delitos graves, incluyendo homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.

Fuente: Minuto Uno

