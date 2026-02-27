Fútbol: culmina esta noche el Torneo de Verano 2026 en Ferro

Con diversos encuentros llegará a su fin en la noche de este viernes el exitoso torneo de fútbol reducido que organizó con mucho éxito la entidad ferroviaria. Desde las 20hs. habrá dos encuentros de fútbol femenino mientras que a las 22hs. por el tercer puesto jugarán Los Potreros- The Fest FC. La gran final se disputará a las 23hs. entre Hay Equipo y Willow. El ingreso para los espectadores será por el portón de Avellaneda y Larralde. El costo de la entrada fue fijado en 2.000 y se realizará un sorteo por una camiseta de fútbol donada por un comercio local.

