27 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol: culmina esta noche el Torneo de Verano 2026 en Ferro

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Con diversos encuentros llegará a su fin en la noche de este viernes el exitoso torneo de fútbol reducido que organizó con mucho éxito la entidad ferroviaria. Desde las 20hs. habrá dos encuentros de fútbol femenino mientras que a las 22hs. por el tercer puesto jugarán Los Potreros- The Fest FC. La gran final se disputará a las 23hs. entre Hay Equipo y Willow. El ingreso para los espectadores será por el portón de Avellaneda y Larralde. El costo de la entrada fue fijado en 2.000 y se realizará un sorteo por una camiseta de fútbol donada por un comercio local.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Luego de días «fresquitos» regresa el calor este fin de semana

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – viernes 27 de febrero

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La magia de Corsolandia continúa este viernes

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fútbol: culmina esta noche el Torneo de Verano 2026 en Ferro

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Luego de días «fresquitos» regresa el calor este fin de semana

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – viernes 27 de febrero

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La magia de Corsolandia continúa este viernes

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.