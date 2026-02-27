27 de febrero de 2026

Luego de días «fresquitos» regresa el calor este fin de semana

4 horas atrás Fm Alpha

Pasados los días que incluyeron mínimas de entre 11 y 14 grados y máximas de 25 grados, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que febrero termina con una buena noticia: regresa el «calorcito». Para hoy viernes se estima una tarde con cielo mayormente despejado y una máxima de 30 grados. El sábado tendremos una mínima de 16 grados y una máxima de 31 grados con cielo parcialmente despejado. El termómetro seguirá con su carrera ascendente para el domingo ya que se pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 32 con cielo mayormente despejado. ¡A disfrutar».

