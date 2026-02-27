BM – viernes 27 de febrero

SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE MARZO La Secretaría de Economía y Modernización recuerda a los contribuyentes que se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria 2025. Hasta la mencionada fecha, los vecinos podrán regularizar sus deudas vencidas de tasas e impuestos municipales. La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses: 70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000. Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de agosto de 2025 hasta la fecha de acogimiento.

IMPORTANTE Se comunica que hoy viernes 27 el Natatorio Municipal “Hugo Mauro” permanecerá abierto de 19 a 20 horas únicamente ya que luego comienza CORSOLANDIA.

