La magia de Corsolandia continúa este viernes

Desde las 20hs. el circuito de Avda. Gral. Paz entre Alem y Avellaneda volverá a ser escenario del tradicional carnaval infantil. Disfraces, color y mucha alegría volverán a reinar en la noche florense. En tanto que en el escenario principal actuará Agustina Romero con sus canciones. Sobre el Pasaje Luis Kees habrá carros gastronómicos y stands de emprendedores locales. Mañana sábado será la jornada de cierre con la entrega de premios y elección de los embajadores.

