La Buena Noticia: proponen fortalecer el Programa «Mi Primera Licencia» con prácticas obligatorias

1 hora atrás Fm Alpha

La propuesta apunta a actualizar y fortalecer una política pública que se implementa en Rafaela (Santa Fe) desde 2012 y que ya capacitó a miles de jóvenes rafaelinos en materia de seguridad vial. El eje central de la reforma es profundizar la formación práctica y ampliar el alcance del programa a nuevos sectores de la población. Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un módulo práctico obligatorio de Motoescuela para quienes gestionen por primera vez la licencia de conducir motocicletas. Esta instancia se sumará a la capacitación teórica y al módulo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) ya vigente, y se desarrollará en un circuito cerrado con prácticas supervisadas por instructores especializados. La medida responde a un diagnóstico claro: los motociclistas, especialmente los jóvenes, integran uno de los grupos con mayor vulnerabilidad en el tránsito. La combinación de inexperiencia, exposición directa y menor protección estructural convierte a este segmento en prioritario dentro de las estrategias de prevención.

Fuente: El Litoral

